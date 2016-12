Maroni:"Su migranti sto con Merkel"

Con un messaggio sui suoi social network, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni si è detto "per una volta" d'accordo con la cancelliera tedesca Angela Merkel "sull'immigrazione". In particolare, il governatore ha fatto riferimento alla dichiarazione della Merkel in cui ha affermato che i migranti "che non hanno necessità di protezione dovranno tornare indietro".