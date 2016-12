Maroni: prefetti vittime colpi sole

"Il prefetto Mario Morcone dice che non c'è nessuna emergenza immigrazione in Italia: mi sembra che l'unica cosa che si possa dire è che anche i prefetti sono vittime di colpi di calore". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Roberto Maroni. In Italia "gli "8mila Comuni devono gestire 80mila immigrati. In media - spiegava Morcone, che è anche capo del dipartimento immigrazione - si tratta di 10 migranti per Comune".