Maroni: nessuna tangente su Sanità

"La giunta non è a rischio. Non risultano tangenti pagate per la Sanità in Lombardia". A sostenerlo, dopo l'arresto del suo vice Mario Mantovani, è il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. "Finiremo le verifiche degli atti entro oggi - ha poseguito -. La Sanità della Regione Lombardia non paga tangenti, è d'eccellenza. Tutto quanto è stato scritto sui giornali è un attacco politico, ha ragione Salvini".