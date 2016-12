Maroni: magistrato anti corruzione

Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, vuole affidare la guida della futura authority regionale anti-corruzione "a un super magistrato, con tutti i poteri per fare i controlli, ma andando fino in fondo, senza fermarsi alla regolarità formale". Lo ha detto lo stesso Maroni intervenendo a 'La telefonata' su Canale 5. Sul caso Rizzi, Maroni ha aggiunto che "chi ruba non può stare nella sanita', non puo' stare nella P.a".