Maroni: "Con Di Maio l'Italia sarebbe come Spelacchio"

Il governatore Roberto Maroni, annunciando il suo passo indietro dalla Regione Lombardia, lancia una stoccata a livello nazionale al Movimento Cinque Stelle. "So cosa significa la responsabilità di governo e per questo ho paura che arrivi a governare Luigi Di Maio, che per me è una Raggi al cubo", ha detto in conferenza stampa. "Con Di Maio l'Italia sarebbe come Spelacchio", ha ribadito.