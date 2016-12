Maroni: campi profughi in Africa

"Bisogna distinguere tra i profughi, che hanno diritto alla protezione internazionale e vanno quindi accolti, e chi invece non viene da uno Stato di guerra ed è quindi un immigrato clandestino, che secondo la legge va espulso". Lo dice il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni che in vita anche il governo a pensare di aprire i campi profughi, in Africa, in Libia o in Egitto e Tunisia, e lì fare la distinzione tra chi è profugo e chi no".