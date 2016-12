Marò, Mattarella: grande soddisfazione per il ritorno di Girone

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso "grande soddisfazione" per il ritorno di Salvatore Girone e per la presenza in Italia di Massimiliano Latorre. Dopo quattro anni il fuciliere della Marina potrà tornare in patria dall'India: il Tribunale de L'Aja ha infatti accolto la richiesta italiana, in attesa dell'esito dell'arbitrato internazionale.