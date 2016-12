15:12 - Massimiliano Latorre, il fuciliere di Marina operato nei giorni scorsi al Policlinico San Donato di Milano, ha "lasciato questa mattina l'ospedale per essere trasferito in un'altra struttura sanitaria, dove sarà sottoposto a follow up neurologico". A renderlo noto è la direzione dell'ospedale in un comunicato. Latorre dovrebbe rientrare in India il 12 gennaio.