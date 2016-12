Mario Capanna: "Doppio vitalizio? 5mila euro non sono uno scandalo"

Due vitalizi sono davvero necessari?. "Bischerate, lei dimentica che ho rinunciato a un terzo". Dall'alto del suo trattore Mario Capanna risponde così al giornalista di NewsMediaset Alessio Fusco, inviato sulle tracce dell'ex leader di Democrazia Proletaria che, dopo aver chiuso con la politica, si dedica al suo podere in Umbria.



Reduce da anni tra Parlamento italiano ed Europeo, Capanna continua a percepire due lauti assegni come ex deputato ed anche ex consigliere regionale in Lombardia. E quando Fusco gli chiede se quei 5mila euro complessivi non saranno troppi - soprattutto se confrontati con le pensioni da 400 euro di tanti italiani - Capanna ribatte piccato: "Deve pensarci lo Stato. E adesso si allontani dal trattore, altrimenti si fa male".