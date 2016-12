Marino: ricandidarmi? Né a Comune Roma, né a Regione Lazio

"Se è ipotizzabile un mio ritorno a Roma come candidato sindaco? No, lavorare per la mia città non significa certamente tornare a candidarmi a fare il sindaco". Così l'ex primo cittadino di Roma Ignazio Marino assolto dall'accusa di peculato, truffa e falso nell'ambito del processo sul caso scontrini. "Se sto pensando a candidarmi in Regione Lazio? No - ha poi aggiunto - anche perché non ci sono le elezioni a presidente della Regione".