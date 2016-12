Marino, "per il viaggio a Philadelphia spesi 22.085 €": nuova ricevuta a Domenica Live

"Il sindaco - ha detto Onorato - ha sempre spergiurato, basta andare sulla sua pagina Facebook, che quel viaggio, assolutamente inutile, non sarebbe costato nulla ai cittadini e invece hanno preso dalle tasche dei romani ben 22.085,27 euro".



"Altro che gratis - prosegue Onorato - Nel 2014 le spese di rappresentanza di Marino con cene di dubbia utilità ad aragoste e champagne sono costate 172.000 euro in un anno, 14500 al mese, e intanto tagliava drammaticamente i fondi per gli asili nido e il sociale. Basta prenderci in giro, Marino: non è un marziano ma più banalmente è l'ennesimo gran furbone".



Secondo Onorato, poi, "Ignazio Marino si descrive come il grande moralizzatore negando la realtà di numeri e fatti che invece lo inchiodano alle sue responsabilità: in due anni ha dato il più alto numero di appalti senza gare mai verificatosi a Roma, e avrebbe continuato a farlo se non fosse intervenuta la magistratura. Fatti e numeri non parole".