Marino "pensa a verifica in aula"

"Il sindaco sta riflettendo se verificare la maggioranza in assemblea capitolina". A spiegare le intenzioni di Ignazio Marino è il suo braccio destro, Alessandra Cattoi, assessore al Patrimonio: "Un sindaco che dà le dimissioni rompe un patto con i cittadini e deve rifletterci nei 20 giorni previsti". Perché "un sindaco è giusto che lasci solo per fatti gravissimi. E fatti gravissimi attengono alla politica e non a stupidaggini, come gli scontrini".