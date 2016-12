Marino: "Non ho nulla da negoziare" "Roma ha gli anticorpi e funzionano"

"Qui la questione non è Ignazio Marino ma Roma: Ignazio Marino non ha assolutamente nulla né da chiedere né da negoziare con nessuno". A dirlo è il sindaco dimissionario di Roma in merito alle scelte future e ai rapporti col Pd. E sulle parole del responsabile dell'Anticorruzione Raffaele Cantone, che aveva detto che a Roma "gli anticorpi li vedo ma non riescono a fare sistema", Marino replica che "gli anticorpi ci sono e funzionano".