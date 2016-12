Marino: "Destra torni nelle fogne, io non faccio nessun passo indietro"

"Ho un dovere morale. Non posso fare un passo indietro neanche di un millimetro. Io non sono stato eletto dai capibastone ma da voi cittadini". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino alla Festa dell'Unità. "Io non vi tradirò. Andremo avanti fino al 2023 e faremo lì il nostro bilancio", ha aggiunto concludendo il suo discorso. "Se dopo il 2023 dovessi scrivere un libro su quello che ho visto dovrei iniziare con la frase del film che dice 'Ho visto cose che voi umani non avete visto mai'. Ed è quello che ho visto in Campidoglio dopo l'arrivo di una destra che non ha vergogna: tornino dalle fogne da dove sono venuti invece di dare lezioni di democrazia e rigore a noi che siamo i naturali eredi", ha detto Marino sul palco della Festa dell'Unità. In platea una folla osannante: "Non mollare, non mollare!". I militanti del Pd hanno accolto Marino con cori da stadio e in diversi gli hanno urlato frasi di incoraggiamento come "asfaltali" e poi "Marino tieni duro, mi raccomando resisti".



Le raccomandazioni di Alemanno - "Ricevetti una telefonata del mio predecessore. Mi disse 'so che state cambiando i consigli di amministrazione. Ti posso dare due nomi?'. Io rispondo ma perché hai qualcuno con un curriculum davvero preparato? Silenzio dall'altra parte". "E dopo mi dice 'ma il Pd non ti ha parlato?' - aggiunge - Io rispondo di no. Qui adesso non c'è quel Pd a cui forse eri abituato tu".



Alemanno replica: Marino delira - "Ignazio Marino ormai è al delirio: si inventa telefonate che tra di noi non ci sono mai state, giunge all'insulto personale e utilizza un inconcepibile violenza verbale contro la destra". Così l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno replica al primo cittadino. "Ho già dato mandato ai miei legali - prosegue Alemanno - di procedere con una querela per diffamazione nei confronti del sindaco Marino. E' un personaggio ormai finito di cui Roma si deve rapidamente liberare".



Orfini: nessun assessore si dimette - "Non c'è l'intenzione dei due assessori Improta e Scozzese di dimettersi". Così il commissario del Pd Roma Matteo Orfini ha commentato, a margine della Festa dell'Unità al Parco delle Valli, le indiscrezioni che parlano delle dimissioni di due assessori della giunta Marino. "Innanzitutto non si sono dimessi - aggiunge - Improta e Scozzese sono solidamente al loro posto e stanno facendo il loro lavoro. Faremo il punto insieme dopo la relazione di Gabrielli". "Sicuramente questa amministrazione è stata un baluardo contro la criminalità e ha fatto molto in questi due anni e mezzo", ha detto Orfini. "Adesso aspettiamo con rispetto il lavoro del prefetto - aggiunge - Se ci saranno le condizioni per andare avanti, come tutti noi auspichiamo, a quel punto vinta questa battaglia, sarà necessario fare un salto di qualità per rilanciare l'attività amministrativa".



Marino: Linea C fino a piazza Lodi - La Metro C fino a Lodi sarà inaugurata il 29 giugno. Ad annunciarlo il sindaco di Roma Ignazio Marino dal palco della Festa dell'Unità. "La metro C doveva essere inaugurata nel 2011 - ha spiegato il primo cittadino -. Nel 2014 sono ripartiti i lavori e sono state inaugurate 15 fermate. Dal 29 giugno ne saranno inaugurate altre sei fino a Lodi mentre nel 2016 aprirà la stazione San Giovanni e l'incrocio con la linea A".



"Da mercoledì via camion bar dal Colosseo" - E poi nuovo segnale di "pulizia" della capitale. Marino annuncia che "dal 24 giugno andranno via i camion bar dal Colosseo e dalle aree centrali. A Roma si contrastano monopoli e racket". "Vogliamo che le regole vengano rispettate da tutti - ha aggiunto - Iniziate a fare il countdown. Dal Colosseo spariranno tutti i camion bar".