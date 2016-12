Marina Berlusconi: "Pisapia sbaglia, Mediaset e Mondadori stanno bene"

13:53 - Marina Berlusconi definisce "brutta scivolata", "infondata" e "totalmente inopportuna" la frase di Giuliano Pisapia che nell'intervista al Corriere della Sera parla di Mediaset e Mondadori come "aziende da salvare": "Rappresentano un grande patrimonio di questa città", afferma invece la presidente Fininvest in una nota. "Consiglio a Pisapia - dice ancora Berlusconi - di occuparsi di Expo e valorizzare le eccellenze milanesi non denigrarle".

A scatenare la reazione di Marina Berlusconi è stato il passaggio nell'intervista di Pisapia in cui si parla di un'ipotetica candidatura di Silvio Berlusconi a Palazzo Marino. "Con il partito a pezzi e le aziende da salvare, escludo che si assuma per cinque anni un impegno gratificante ma durissimo come questo", ha detto Pisapia.



"Nell'intervista di stamane al Corriere della Sera, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia incorre in una brutta scivolata - afferma Marina Berlusconi -. Non vedo come definire altrimenti la sua affermazione secondo cui quelle del Gruppo Fininvest sarebbero 'aziende da salvare'. Si tratta di una affermazione innanzitutto infondata: se parliamo di Mediaset e Mondadori, parliamo di imprese che hanno affrontato con determinazione, coraggio e grande capacita' gestionale una crisi senza precedenti e che ora godono di buona salute, tanto e' vero che stanno tornando a investire nello sviluppo".



"Valorizzi le eccellenze non le denigri" - "Ma sulla bocca del sindaco di Milano si tratta di un'affermazione a dir poco totalmente inopportuna - aggiunge -. Perché Mediaset e Mondadori rappresentano un grande patrimonio di questa città, e a Milano hanno dato e continueranno a dare un contributo molto importante. Se posso permettermi un consiglio, da semplice milanese: signor sindaco, meglio occuparsi di cogliere appieno la grande opportunità rappresentata dall'Expo, opportunità creata dal suo predecessore Letizia Moratti; e, se avanza del tempo, utilizzarlo per valorizzare quelle che sono vere eccellenze imprenditoriali milanesi. O quantomeno, evitare di denigrarle".