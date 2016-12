Marco Pannella compie 86 anni: gli auguri dalla politica e dal web

Festeggia gli 86 anni Marco Pannella. Il leader dei radicali, da settimane in casa a causa delle condizioni fisiche, è nato il 2 maggio 1930 a Teramo in Abruzzo. Tanti gli auguri che lo hanno raggiunto via Twitter. Tra questi quelli dell'ex ministro Giulio Terzi, Daniele Capezzone, di Clemente Mimun, di docenti e persone comuni che pubblicano foto del "grande Marco" ritratto in casa con amici o con un giornale e una coca cola sul tavolo.