Marchionne, Di Maio: "Preoccupati, ma l'Italia investirà nel settore dell'auto"

Per il futuro di Fca "dobbiamo essere preoccupati, ma voglio rassicurare tutti che l'Italia è un Paese che investirà nel settore auto e soprattutto nell'automotive elettrico". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi di Maio, parlando delle condizioni irreversibili in cui versa l'ex a.d. di Fca Sergio Marchionne . "L'azienda continuerà a essere in buone mani e gli operai non hanno nulla da temere", ha affermato l'altro vicepremier Matteo Salvini.

"Quello sull'auto elettrica - ha aggiunto Di Maio - è un dibattito che anche Fca ha sdoganato. Ci saranno grandi opportunità sia per il trasporto pubblico che per quello privato".



Salvini: "Chi specula su titolo è privo di scrupoli" - Sul cambio dei vertici in Fca, è intervenuto anche Salvini. "Nessuno avrebbe voluto una successione così traumatica, ora posso solo pregare per chi ci crede, fare auguri a Marchionne e lavorare perché l'azienda non abbia nessun contraccolpo". "Se qualcuno in Borsa specula sulla malattia è la dimostrazione che anche nella finanza ci sono persone prive di scrupolo. Il vicepremier ha voluto quindi esprimere un "messaggio di vicinanza a Marchionne e alla sua famiglia".