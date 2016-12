Marchini: "Sono autonomo, alleanze per liberare Roma dal populismo"

"Liberi dai partiti significa essere forti e autonomi per permettersi alleanze tra liberi per liberare Roma da tutti coloro che l'hanno ridotta così e dal populismo che rischierebbe di farla sprofondare ancora più giù". Così Alfio Marchini, in corsa al Campidoglio con l'appoggio di Forza Italia, ha replicato a Virginia Raggi. La candidata sindaco di Roma per il M5s lo ha accusato di non essere libero dai partiti.