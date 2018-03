Mantova, errore su schede elettorali: sbagliato simbolo del Pd

Come in Sicilia, anche in Lombardia, nella circoscrizione di Mantova, è stato rilevato un errore nella stampa delle schede elettorali. Questa volta riguarda quelle per il rinnovo del Consiglio regionale: sulle schede è stato stampato il simbolo che il Pd utilizza per le elezioni politiche invece di quello regionale, che invece riporta la dicitura "per Gori". Dopo un vertice in Prefettura è stato però deciso che le schede non saranno ristampate.