Manovra, via libera commissione Bilancio ad emendamento Ape social

Via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento del governo che estende la platea dell'Ape social a 4 categorie in più di lavoratori gravosi, gli stessi per cui, oltre alle altre 11 categorie già comprese, non scatterà dal 2019 l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. La Legge di bilancio recepisce così anche l'ultima parte dell'accordo con Cisl e Uil sulle pensioni.