Manovra, verso la fiducia in Senato

16:40 - In Senato si va verso un esame lampo della Manovra. La legge di Stabilità dovrebbe arrivare in Aula giovedì e incassare il via libera con il voto di fiducia nel giro di 24 ore. Il testo passerà poi alla Camera. Dalle riunioni tra governo e maggioranza si apprende che sono in arrivo novità sull'Irap, con un ripristino degli sgravi per chi non ha dipendenti, e sui fondi pensione, per i quali la tassazione sarebbe ridotta solo in caso di investimenti.