Manovra, tra le ipotesi anche bonus nonni: sconti per aiuti a nipoti

Spunta un bonus fiscale per i nonni che aiutano economicamente i nipoti nelle attività sportive, nelle spese scolastiche o universitarie e negli affitti fuorisede. Alcuni emendamenti di Ap alla legge di bilancio, infatti, prevedono l'allargamento delle detrazioni al 19% per i figli a tutti "i parenti in linea retta", ovvero anche ai nipoti. Tra le spese detraibili rientrano anche le spese mediche e quelle assicurative.