Manovra, stop a tutti i bagarini: multe fino a 180mila euro

Stop a tutti i bagarini, non solo quelli online, con una multa da 5mila a 180mila euro per i trasgressori. Lo prevede un emendamento alla manovra di Roberto Rampi (Pd) approvato in commissione Bilancio. Nel caso in cui sia stato usato Internet arriva la rimozione dei contenuti o l'oscuramento del sito web. Non è invece sanzionata la vendita effettuata da una persona in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.