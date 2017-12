Manovra, seduta sospesa per "problemi di maggioranza": tensioni governo-Ala

Lavori sulla manovra sospesi in commissione Bilancio, durante il voto sul pacchetto pensioni. La seduta è stata sospesa "per problemi di maggioranza". Subito dopo si è tenuta infatti una riunione tra il governo ed esponenti di Ala. I verdiniani non avrebbero ritenuto sufficienti le aperture sulle loro richieste. L'impressione però è che il nodo sia più di natura politica: i lavori sono stati fermati per evitare così che il governo andasse sotto.