Manovra, Savona: "Si lavora bene, nessun conflitto"

"E' un gruppo di lavoro che ho trovato sorprendentemente ragionevole. Lavoriamo in modo molto armonico, nonostante quello che si dice all'esterno. Mi sarei atteso posizioni più dure nel lavorare su questi temi. Non c'è conflitto tra tecnici e politici". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, parlando della "squadra", al lavoro sulla Manovra, formata dal premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio, ed i ministri Tria e Moavero.