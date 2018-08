Manovra, Salvini: "Sarà seria, i mercati ne capiranno la bontà"

"Stiamo lavorando a una manovra economica seria che faccia crescere questo Paese". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, a margine dell'incontro con il premier ungherese Viktor Orban. "Come governo stiamo lavorando in maniera compatta a una manovra di crescita di investimenti e di lavoro. Sono convinto che i mercati ne riconosceranno la bontà. Quindi non ho preoccupazioni", ha aggiunto Salvini.