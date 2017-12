Manovra, salta la stretta su riduzione durata contratti a termine

Salta la stretta sui contratti a termine. L'emendamento alla Manovra presentato in commissione Bilancio dalla deputata Pd Chiara Gribaudo, che prevedeva la riduzione del termine massimo da 36 a 24 mesi, è stato infatti ritirato. Manca l'accordo politico e i tempi per il via libera alla Manovra, che dovrebbe arrivare domani in aula, sono strettissimi.