Manovra rinviata in commissione: rilevati scostamenti sul 2020

A causa di questioni legate alle coperture per il 2020, anno per il quale sono stati riscontrati alcuni scostamenti (mentre non ci sono problemi per 2018 e 2019), la manovra, appena approdata in Aula, sta per essere rinviata in commissione Bilancio. Necessarie anche alcune correzioni formali alla delega contenuta nelle misure relative alle assunzioni delle forze di polizia, dato che a Montecitorio non è consentita dal regolamento.