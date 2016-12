Manovra, Renzi: "Più soldi alle pensioni minime e adegueremo i salari dei dipendenti pubblici"

Sono due le misure sulle pensioni che saranno contenute nella legge di Bilancio. Come spiegato dal premier Matteo Renzi, ci sarà "una sorta di quattordicesima per chi ha la pensione minima" e "uno scivolo per chi vuole andare in pensione prima, attraverso un anticipo che costi un'inezia". Il presidente del Consiglio ha comunque assicurato che "nel rapporto tra deficit e Pil non sforeremo il 3%. Resteremo più o meno sul 2,3%/2,4%".

Adegueremo i salari pubblici - "Siamo per l'adeguamento salariale e il rinnovo contrattuale" per i dipendenti pubblici. Lo ha detto il premier Matteo Renzi a "Porta a Porta". "Bisogna legarlo anche a incentivi di merito, come per i dirigenti. Questo richiede un cambio di mentalità molto complicato ma ci stiamo arrivando", ha aggiunto. Poi incentivi anche alle partite Iva. "Il taglio dei contributi alle partite Iva che il governo vuole inserire nella legge di Stabilità porterà per esse circa 1.000 euro di risparmi", ha detto il premier.



"Non si devono restituire gli 80 euro" - "Quando mi sento dire che bisogna restituire gli ottanta euro, dimostra una volta di più che certi messaggi che tendono a dare preoccupazione sono sbagliati. Non è che non avverto le difficoltà di ottantamila persone ma per questi ottantamila ci saranno altri 160mila che avranno diritto agli 80 euro. Non c'è da restituire gli ottanta euro. Questo deve essere chiaro". Renzi aggiunge che solo i non aventi diritto, lo 0,6% su 9 milioni, dovranno restituire quanto percepito. "Ma se siamo a questo livello di discussione è perché agli italiani ora si restituisce qualcosa", ha aggiunto.