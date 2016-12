Manovra, Renzi: "Le tasse calano nonostante sisma, non era scontato"

"Con questa legge di Stabilità le tasse vanno giù, e non era scontato. C'era un periodo in cui con le spese per i terremoti aumentava il costo delle sigarette, con noi non è più così". Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "La fase della riduzione delle tasse per il nostro governo è strategica e decisiva", ha ribadito il premier. "Con buona pace di Monti - ha poi sottolineato - abbiamo tagliato l'Ires e tolto l'Irpef agricola".