Manovra, Renzi: Equitalia addio, due miliardi in più per la Sanità

"Equitalia era simbolo di approccio vessatorio. La chiudiamo come detto un anno fa. Pagare meno, pagare tutti". Lo ha scritto il premier Matteo Renzi su Twitter, commentando le misure del Bilancio 2017, e ricordando che il canone Rai scenderà a 90 euro e che per la sanità ci saranno due miliardi in più che serviranno anche per farmaci oncologici, vaccini, epatite C, e per l'assunzione di "nuove medici e infermieri".