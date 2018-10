Manovra, Renzi al governo: "Fermatevi, siamo ancora in tempo"

Nel corso della conferenza stampa di apertura della Leopolda, Matteo Renzi, affiancato dall'ex ministro Pier Carlo Padoan, ha lanciato un messaggio al governo Conte: "Le frasi di ministri che dicono 'quando lo spread arriverà a 400 vedremo' sono da irresponsabili: noi diciamo 'fermatevi, siamo ancora in tempo'". Renzi ha poi presentato alcune proposte alternative alla manovra come la diminuzione delle tasse e del deficit per aumentare la crescita.