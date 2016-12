Manovra:Regioni riordinino Province

Le Regioni che, entro gennaio 2016, non avranno adempiuto all'obbligo di riordino delle funzioni in base alla riforma Delrio, saranno commissariate. Il provvedimento, secondo quanto dice l'ultima bozza della legge di Stabilità, verrà preso per fare in modo che entro la fine di giugno il personale in esubero delle Province venga riassorbito all'interno delle Regioni stesse.