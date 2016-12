Manovra, Padoan: "Spese per il sisma ancora non precise, lasciamo margini"

Misure per la crescita e risorse per le fasce deboli - Il consolidamento del bilancio pubblico, ribadisce il ministro dell'Economia, è fondamentale per un Paese "ad alto debito come l'Italia". La prossima manovra finanziaria sarà costruita su misure "selettive e mirate alla crescita", spiega. Padoan parla di superammortamento e di incentivi alla produttività, cioè di "incentivi fiscali per più salario ai lavoratori e più profitto alle imprese". Saranno inoltre garantite "risorse per le fasce deboli".



Per sisma e migranti più deficit fino a massimo 7,7 mld - Nella Relazione allegata alla nota di aggiornamento al Def il governo chiede al Parlamento per il 2017 l'autorizzazione a utilizzare "ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4%", cioè "un importo massimo di 7,7 miliardi di euro" che includono "gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio".



"Ove siano utilizzati gli ulteriori spazi di intervento - si legge - il saldo netto da finanziare programmatico potrà aumentare quindi fino a 40,5 miliardi di euro nel 2017, in termini di competenza, e di 103,9 miliardi in termini di cassa". Il sisma "attesta l'esigenza di por mano a un piano organico di messa in sicurezza del territorio nazionale, oltre che di ricostruzione". L'altra circostanza eccezionale che giustifica la richiesta di extra-deficit è "l'intensità del fenomeno migratorio e la necessità di impostare una politica di ampio respiro" sui migranti.