Manovra, Padoan: "Favorirà una crescita inclusiva"

La manovra "favorirà una crescita inclusiva". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, commentando il via libera della Camera. "Il Parlamento migliora la manovra sul sentiero stretto: incentivi assunzioni giovani, più soldi per ricerca e industria 4.0, risorse per scuola e rinnovo contratti P.a, fatturazione elettronica - ricorda il ministro - stop aumento Iva".