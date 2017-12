Manovra, ok unanime emendamento su caregiver: Fondo da 60 mln

Via libera all'unanimità all'emendamento alla manovra sui caregiver (un familiare o chi si prende cura del coniuge-compagno ammalato), sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari. La norma istituisce un fondo di 60 milioni di euro per il triennio 2018-2020 destinato a "interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare".