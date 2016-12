Manovra, ok fiducia alla Camera con 348 sì: voto finale lunedì

Pensioni - Il testo che verrà fuori dalla Camera contiene 241 modifiche, approvate dalla commissione Bilancio. Dà le prime risposte in materia pensionistica, la platea dell'ottava salvaguardia degli esodati si allarga a tremila persone in più, l'opzione donna viene estesa ad altre 4 mila lavoratrici, il tetto di reddito per beneficiare dell'indennità prevista dall'Ape social per i lavoratori autonomi, sarà di 4.800 euro annui e non di 8.000 euro annui come previsto per i lavoratori dipendenti o parasubordinati. Il testo conferma anche il pacchetto investimenti, ampliando le finalità per cui potranno essere utilizzate.



Stop ai “bagharini” - Arrivano, poi, come voluto dal ministero per i Beni culturali, multe da 5mila a 180mila euro, ed eventuale rimozione dei contenuti o l'oscuramento del sito di vendita, per i cosiddetti 'bagarini', ovvero coloro che vendono biglietti di spettacoli pur non essendo titolati a farlo.



Riqualificazione energetica e sismica - Rinviato all'esame del Senato, invece, il tema dell'estensione dei bonus per la riqualificazione energetica e antismica delle parti comuni degli edifici agli incapienti. "Per le spese di ricostruzione il credito di imposta può essere già ceduto alla banca, stiamo pensando ad una misura analoga anche per le spese di messa in sicurezza. Vedremo”, ha spiegato il ministro Padoan, “nell'ambito del disegno di legge di Bilancio di introdurre misure in questo senso al Senato".



Associazioni e società sportive - Tra le modifiche approvate anche l'innalzamento da 250mila a 400mila euro, a partire dal primo gennaio 2017, della soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali. Via libera anche alla possibilità di concordare sconti fiscali per aziende in fallimento e l'incremento del fondo per la povertà, alla ricongiunzione gratuita dei contributi per le Casse private, al bonus 18enni che potrà essere speso anche per comprare musica on line.



Il congedo dei neo papà - Il congedo dei neo papà continuerà nel 2017 ma ancora per due giorni, allungandosi a 4 solo nel 2018; le donne vittime di violenza potranno godere di più servizi, attenzione e diritti nel mondo del lavoro.



Altre novità - Niente tasse di bollo e di segreteria per le start up innovative. Niente tasse di bollo e di segreteria per le start up innovative. Via libera all'assunzione di mille nuovi cancellieri nei tribunali che aggiungono ai mille posti banditi con concorso precedente. Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato fino a fine 2017 e via libera al rinnovo del contratto dei medici. Molto discussa, e alla fine approvata, anche la cosiddetta norma “De Luca” sui governatori-commissari della sanità, che però vedranno controllato il loro operato ogni sei mesi.