Manovra, ok da Commissione Bilancio Il testo alla Camera per il sì definitivo

20:12 - La commissione Bilancio della Camera ha approvato senza modifiche la legge di Stabilità. Nessun emendamento dei 130 presentati dalle opposizioni è stato infatti accolto. Il testo passa ora in Aula per il sì definitivo, atteso per la giornata di lunedì o, al più tardi, per martedì mattina. Il governo è orientato a non porre la questione di fiducia, come hanno confermato fonti dell'esecutivo stesso. Padoan: "Meno tasse e più lavoro".

La mancata approvazione degli emendamenti rappresenta una buona notizia per il governo. In caso contrario, infatti, il testo sarebbe dovuto tornare al Senato per una nuova approvazione e i tempi si sarebbe prolungati ben oltre la settimana di Natale.



Padoan: "80 euro permanenti" - "Con l'ok alla Legge di Stabilità ci saranno meno tasse, più reddito, consumi, quindi più lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "Le imprese hanno tagli di imposte con pochi precedenti e sono finalmente permanenti gli 80 euro di bonus per i lavoratori", ha aggiunto il ministro.



Il Servizio Bilancio di Montecitorio chiede chiarimenti - Il Servizio Bilancio di Montecitorio ha chiesto chiarimenti al governo sul nuovo testo della manovra trasmesso dal Senato. In un ampio dossier di oltre cento pagine gli uffici esaminano i profili finanziari delle modifiche apportate. E non tutte, a loro parere, funzionano alla perfezione.



Tra queste il credito di imposta ai piccoli imprenditori senza dipendenti. Il Servizio Bilancio chiede la valutazione del Governo circa la compatibilità con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione, tenuto conto che il beneficio è limitato a specifiche categorie di contribuenti.