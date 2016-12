Manovra, ok a "norma De Luca" sui governatori-commissari della sanità

Via libera, nonostante le ripetute proteste delle opposizioni che avevano chiesto anche il voto nominale, all'emendamento alla manovra che riscrive le regole per i commissariamenti della sanità , consentendo di nuovo ai governatori di ricoprire l'incarico. Il relatore ha riformulato gli emendamenti Tartaglione (Pd) e Rabino (Ala), ribattezzato " norma De Luca" , prevedendo che ci siano verifiche ogni 6 mesi.

Il presidente della Regione Campania, quindi, potrà diventare commissario della sanità ma a patto (per superare i rilievi del ministero della Salute, che non apprezza che controllato e controllore coincidano nella stessa persona) che ogni sei mesi si verifichi che il suo operato sia conforme ai piani di rientro e che la performance sui livelli essenziali di assistenza sia positiva.



Contrarie tutte le opposizioni. Hanno votato no M5s, Lega, Sinistra italiana, Forza Italia, e Conservatori e riformisti. "Voi state dicendo che se De Luca fa una cosa che non si deve fare, voi gli date i mezzi per farlo. Questo è un sostegno all'illegalità. Lo legittimate", ha detto il deputato leghista Guido Guidesi. "In questo Paese uno può studiare vent'anni ma alla fine quello che conta è la clientela e la conoscenza. Se questa è l'Italia che volete portare avanti, proseguite", ha attaccato Gianfranco Giovanni Chiarelli, di Conservatori e riformisti.