Manovra, Moscovici: "Il debito è la spesa più stupida che esista"

"Il debito non è un fattore di espansione ma di impoverimento. E' la spesa meno produttiva e più stupida che esista". E' il giudizio del commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici. "Il nostro potere - ha ricordato - non è quello di bocciare una Manovra, ma se necessario di richiedere laddove non siamo d'accordo che la Manovra venga presentata di nuovo con delle modifiche".