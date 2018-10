Manovra, ministro Grillo: nessun taglio a sanità, aumenta fondo Ssn

"Per la prima volta non ci saranno tagli alla sanità ma aumenterà il fondo per il Servizio sanitario nazionale di oltre un miliardo. Stiamo inoltre rimodulando la spesa pubblica per trovare nuove risorse per il settore". Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. "Il nostro governo ha deciso che la sanità è una delle priorità su cui poter investire", ha aggiunto.