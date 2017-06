Manovra, Mdp: non parteciperemo a voto di fiducia

Mdp non parteciperà al voto di fiducia sulla Manovra. Lo ha annunciato nell'Aula del Senato Maurizio Migliavacca. "E' una decisione obbligata e l'unica possibile. Un 'no' ai voucher ma anche una porta aperta a scelte più condivise nel futuro - ha spiegato -. Per noi legislatura e governo possono andare alla scadenza naturale. Si può fare trovando punti comuni sulla legge elettorale e sul rinnovamento dei regolamenti".