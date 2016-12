Manovra, Martina: la lettera Ue non ci spaventa, non ci saranno problemi

"L'Italia - precisa Martina - è in prima linea sia sul versante economico-sociale sia su quello della maggiore consapevolezza di alcuni temi come quello migratorio". "Più forti saremo noi in questa battaglia, più riusciremo a migliorare l'Europa"m coclude il ministro.



Alfano: lettera Ue? Non faremo niente - "Se ci arriverà la letterina faremo come hanno fatto altri Paesi, ovvero faremo niente". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Angelino Alfano, a Napoli. "La legge di stabilità avrà un impatto positivo sull'economia italiana e certamente non ci faremo ridurre questo impatto da una lettera dell'Europa", prosegue.



"In questa legge ci sono due specificità - conclude Alfano - che facciamo valere in Europa. La prima riguarda i terremoti, e non solo l'ultimo, ma gli ultimi che per noi hanno implicato grandi costi; e poi la questione dell'immigrazione".