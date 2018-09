Manovra, M5s: "Ok conti in ordine, ma senza austerità"

"Conti in ordine sì, ma senza austerità e tagli lineari che hanno già dimostrato, non solo in Italia, di essere una ricetta fallimentare. Sarà la prima Manovra espansiva dopo anni di grandi sofferenze per il nostro Paese". Così il Movimento 5 Stelle, attraverso un tweet di Francesco D'Uva, capogruppo dei Pentastellati alla Camera, ha risposto al richiamo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla necessità di conti pubblici in ordine.