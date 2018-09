Manovra, la Lega: "Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo"

"Se Giovanni Tria non fa più parte del progetto, troveremo un altro ministro dell'Economia". E' quanto afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, commentando le tensioni all'interno del governo sul tema della Manovra finanziaria. Il vicepremier Luigi Di Maio ha invece dichiarato che "non è in programma alcuna richiesta di dimissioni" di Tria.