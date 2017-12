Manovra, la Camera conferma la fiducia al governo: 296 sì

Il governo incassa la fiducia alla Camera sulla Legge di Bilancio. I voti favorevoli sono stati 296, quelli contrari 160. Ultime battute quindi per l'iter della Manovra per la quale è previsto a Montecitorio il voto finale venerdì alle 12.30, per poi passare subito dopo in Senato, dove il via libero definitivo è atteso sabato mattina.