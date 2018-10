Manovra: il "nuovo" Def in Parlamento | Salvini: "Per reddito cittadinanza 8 mld". Ma Di Maio insiste: "Saranno 10"

Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero". Alla domanda se ci fossero 10 miliardi per il reddito, come era stato annunciato, ha risposto che "se la matematica non è un'opinione, se ce ne sono 7-8 per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito", e non 10 come precedentemente proposto. "Non faremo marcia indietro sulla manovra se lo spread continua a salire", ha precisato Salvini aggiungendo che "se tagli le tasse aiuti la crescita, noi puntiamo a un'Italia che non cresce dello zero virgola, ma del 2, del 2,5%".



"Pace fiscale non è in manovra, sarà in decreto ad hoc" - La pace fiscale "non è nella manovra, sarà in un decreto ad hoc". Lo ha spiegato Salvini sottolineando come il provvedimento non premierà "i furbi ma quelli che non ce l'hanno fatta, che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e non sono riusciti a pagare tutto quel che hanno voluto o dovuto: chi scommette del suo, chi è partita iva, rappresentante del commercio ad esempio, si alza la mattina non ha garanzie, non ha maternità, non ha ferie. Se lei avesse la cartella esattoriale di 10mila euro perché si è rotto una gamba e non è riuscito a vendere camicie, io o la rovino e le tengo cartella sul groppone per tutta la vita, costretto a pagare in nero, oppure la convoco e le chiedo: quanto mi può dare, mi dà 2mila euro?".