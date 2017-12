Manovra, Gentiloni: "Risorse per il lavoro, fiducia per crescita"

"Primo via libera alla Legge di Bilancio. Risorse per il lavoro dei giovani, la lotta alla povertà, le imprese 4.0, il rinnovo dei contratti statali, le famiglie, gli investimenti. Fiducia per la crescita". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dopo il voto di fiducia e l'approvazione in prima lettura della Manovra in Senato.