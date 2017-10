Manovra, Gentiloni: "Niente lacrime e sangue, spero Parlamento responsabile"

"Sarà un bilancio utile per sostenere il percorso della crescita e proseguire nel percorso di stabilizzazione finanziaria del nostro Paese". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm, annunciando il via libera alla Manovra . "Voglio solo ricordare che mesi fa si parlava in rapporto a questa sessione di bilancio di lacrime e sangue, abbiamo invece una manovra snella e utile per la nostra economia", ha sottolineato.

"Evitati aumenti Iva e no nuove tasse" - "Il nostro primo obiettivo era quello di evitare aumenti dell'Iva e l'introduzione di nuove tasse, gabelle, accise, obiettivo che abbiamo raggiunto, impegno che è stato mantenuto", ha ribadito il presidente del Consiglio.



"Mi auguro il sostegno da parte di Mdp, vedremo" - Rispondendo a una domanda proposito del voto a favore della legge di Bilancio da parte degli ex Pd confluiti in Mdp, Gentiloni ha detto: "Dal punto di vista dell'auspicio sicuramente sì, dal punto di vista della realtà vedremo... Io ho incontrati i capigruppo di Mdp con Pisapia prima del Def mostrando disponibilità al dialogo, mi auguro ci sia il sostegno anche in Parlamento, per avere sostengo della maggioranza bisogna essere in due, ce lo auguriamo, vedremo quale sarà la loro risposta".



"Pensioni? Sull'età rispettiamo la legge in vigore" - "C'è una legge in vigore e rispetteremo la legge in vigore". Così Gentiloni rispondendo ad una domanda sull'età pensionabile. Nella Manovra "ci sono diverse misure, 3 o 4, che riguardano forme di incentivazione degli anticipi pensionistici, l'ape sociale, condizioni particolari delle lavoratrici in Ape sociale, condizioni particolari dei contratti a termine negli anticipi ed altri ancora più specifici", ha precisato.



Padoan: "Rafforzamento Ape sociale e reddito di inclusione" - Nella legge di Bilancio per il 2018 è previsto "il rafforzamento dell'Ape sociale e misure per i contratti a termine" oltre che "il rafforzamento del reddito di inclusione". Lo ha riferito ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Cdm, sottolineando che "le risorse possono sembrare limitate ma siccome sono ben indirizzate la loro efficacia è maggiore e questo aiuterà la crescita". Padoan ha quindi sottolineato: "Continua l'attenzione per il rafforzamento delle fasce più deboli coperte dal sistema previdenziale".