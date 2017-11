Manovra, emendamento bipartisan su fondo per gli orfani di femminicidio

Adesione bipartisan per un emendamento alla Manovra che prevede un fondo per gli orfani di femminicidio, con due milioni e mezzo l'anno per il triennio 2018-2020. Voluto dal presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio Francesca Puglisi, è stato "accolto con adesione immediata e molto solidale di tutti i gruppi". La proposta deve ancora essere votata dalla commissione Bilancio del Senato.